«Русские — лучшие в истории»: американцы в восторге от хет-трика Овечкина

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить более одного хет-трика в рамках одного регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше. Он оформил второй хет-трик в сезоне и 34-й — в карьере в чемпионатах НХЛ, выйдя на четвертое место в истории. А «Юта» стала 21-й франшизой, получившей хет-трик от Ови — это тоже рекорд для одного игрока.