«Русские — лучшие в истории»: американцы в восторге от хет-трика Овечкина

Овечкин продолжает переписывать историю и покорять рекорд за рекордом в НХЛ. Достижения исторической отметки в 1000 голов россиянин отметил хет-триком в ворота «Юты». РИА Новости собрало реакции американских экспертов и болельщиков на очередной перформанс Ови.
«Он каждый вечер творит историю»
Овечкин вытащил для «Кэпиталз» тяжелый матч. После первого периода ситуация была печальной — после того, как счет в матче открыл одноклубник и соотечественник Александра Иван Мирошниченко, «Юта» отправила в ворота «Вашингтона» три шайбы подряд.
На второй период «Вашингтон» во главе со своим капитаном вышел максимально заряженным. Результат не заставил себя ждать — спустя пять минут Овечкин классно разобрался на пятачке. В середине периода россиянин сравнял счет, реализовав бросок от синей линии.
В третьей двадцатиминутке вашингтонцы вышли вперед усилиями Бовилье и Сандина, затем «Юта» отыграла одну шайбу. «Мамонты» сняли вратаря, но сравнять счет не сумели. Шестую шайбу забросил Мирошниченко, а Овечкин подвел итог — 7:4.
Хет-трик россиянина сделал его второй звездой дня в НХЛ (первой признали Микаэля Гранлунда, тоже забросившего три шайбы и принесшего «Анахайму» победу в овертайме), а также обновил кучу рекордов. 1003 шайбы за карьеру в НХЛ, учитывая регулярные чемпионаты и плей-офф. До абсолютного рекорда Гретцки — всего 13 голов.
Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить более одного хет-трика в рамках одного регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше. Он оформил второй хет-трик в сезоне и 34-й — в карьере в чемпионатах НХЛ, выйдя на четвертое место в истории. А «Юта» стала 21-й франшизой, получившей хет-трик от Ови — это тоже рекорд для одного игрока.
После игры результат прокомментировал сам герой матча. Овечкин похвалил партнеров и особо отметил Тома Уилсона, затеявшего зрелищную драку.
«Мы хорошо провели второй период, контролировали шайбу, делали то, что было нужно. Дьюхейм и Уилсон задали тон, а мы последовали за ними.
Да, не видел раньше, чтобы так кого-то поздравляли после драки. Но это наглядный момент, это показывает, кто мы. Интересно, сколько штрафных минут сегодня отсидел Уилсон — наверное, это какой-нибудь рекорд», — пошутил россиянин.
Стандартно высокий уровень Овечкина отметил и тренер Спенсер Карбери, а партнер по команде Энтони Бовилье оценил исторический масштаб подобных моментов.
«Овечкин разыгрался во втором периоде, забросил пару важных шайб. То, что он сделал для нас сегодня — потрясающе».
«Здорово быть частью этого. Сейчас, когда мы внутри команды, мы не так это ценим, а через 10−20 лет будем вспоминать возможность играть с этим парнем как что-то особенное. Кажется, Ови каждый вечер творит историю. Сегодня он отлично проявил себя и забил пару важных голов».
«Русская машина никогда не ломается»
Фанаты «Вашингтона» остались в восторге и от матча, в котором интрига держалась до самого конца, и от выступления Овечкина.
- «Как можно не признавать его величайшим?» — задался вопросом @tomwilsonglazer.
- «Русские — лучшие хоккеисты в истории», — заявил @RoyUnderwood76.
- «Не бывает ничего лучше хет-трика Овечкина», — порадовался @JonathanB455.
- «Обращаюсь ко всем, кто поливал грязью этого человека: получите и распишитесь!» — позлорадствовал @GretzkyHateClub.
- «Какое счастье, что я имел возможность следить за всей его карьерой. Величайший!» — поделился @_mattshoen_.
- «Нужен еще один гол для 20-го сезона с 30+ голами», — напомнил @RealSupern10499.
- «Русская машина никогда не ломается», — отметил @BigBajwa24.
Некоторые болельщики с каждым голом Овечкина не могут не думать о том, что легенда повесит коньки на гвоздь раньше, чем им бы хотелось.
- «Возможно, его последний хет-трик», — предположил @Wil_Mike_.
- «Пожалуйста, никогда не уходи на пенсию», — попросила @sophiaayoung.
- «Ладно, вообще-то я шутил, когда говорил об этом раньше, но сейчас я уверен, что мы специально даем ему забивать. Как такое может быть, ему же 10 тысяч лет!» — пошутил @clairdesolji.
- «Обожаю, когда такое происходит. Начинаются обсуждения того, что ему уже пора заканчивать, кто-то хочет его обменять… А потом он делает вот такое. Мой любимый цикл», — посмеялась @ElyseBee.
Авторы хоккейных медиа тоже не остались в стороне и в очередной раз выдали порцию заслуженных комплиментов капитану «Вашингтона».
«29 голов за сезон в 40 лет. Это противоречит всем законам времени и пространства. Он стал немного медленнее, но все равно у него будет 20-й сезон с 30-ю шайбами из 21. Просто задумайтесь, насколько это умопомрачительно. Единственный сезон, в котором он забросил меньше 30 шайб был в ковид, когда в 45 матчах он забил 24», — Эрик Нейтан Barstool Sports.
«Такого, как Овечкин, не будет больше никогда. Даже в сезоне, когда кажется, что он сдает, он все равно кладет хет-трики. Следующий гол будет означать очередной сезон с 30 шайбами. Безумие», — Алекс Ютано, BlackBearsNAHL.
Андре Туриньи
Спенсер Карбери
Витек Ванечек
(00:00-49:54)
Логан Томпсон
Карел Веймелка
(49:54-57:05)
Карел Веймелка
(c 59:54)
02:07
Иван Мирошниченко
(Хендрикс Лапьер, Джейкоб Чикран)
10:59
Маккензи Уигар
10:59
Энтони Бовилье
12:25
Дилан Строум
13:04
Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
14:36
Шон Дурзи
16:59
Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
18:38
Брэндон Танев
18:38
Брэндон Танев
18:38
Том Уилсон
18:38
Том Уилсон
18:38
Том Уилсон
19:53
Логан Кули
(Михаил Сергачев, Ник Шмальц)
25:01
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Расмус Сандин)
25:40
Джастин Сурдиф
31:28
Александр Овечкин
(Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум)
31:30
Брэндон Танев
31:30
Брэндон Дюхейм
35:14
Клэйтон Келлер
38:46
Том Уилсон
40:49
Лоусон Крауз
40:49
Джек Макбэйн
40:49
Лоусон Крауз
40:49
Лоусон Крауз
40:49
Том Уилсон
42:43
Энтони Бовилье
(Коннор Макмайкл, Коул Хатсон)
46:02
Расмус Сандин
(Энтони Бовилье)
48:06
Маккензи Уигар
(Александр Керфут, Клэйтон Келлер)
49:54
Иван Мирошниченко
(Джейкоб Чикран)
59:54
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
