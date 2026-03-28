Кучеров пропустит ближайший матч «Тампы» в НХЛ из-за болезни

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» из-за болезни, сообщается на странице команды в соцсети X.
Встреча пройдет в субботу на арене «Тампы». Также игру по аналогичной причине пропустит одноклубник Кучерова канадский нападающий Ник Пол.
На счету 32-летнего Кучерова 121 очко (40 голов + 81 передача) в 67 играх сезона. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз».
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
28.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19095 зрителей
Главные тренеры
Джон Купер
Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский
Джеймс Раймер
(00:00-58:02)
Джеймс Раймер
(58:24-58:31)
Джеймс Раймер
(c 59:51)
1-й период
00:18
Дилан Козенс
(Тайлер Клевен, Брэди Ткачак)
04:25
Джордан Спенс
(Ник Казинс, Артем Зуб)
09:09
Дрейк Батерсон
18:14
Уоррен Фогеле
2-й период
23:37
Брэндон Хагель
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
25:14
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс)
27:40
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
28:09
Энтони Чирелли
28:09
Картер Якемчук
28:09
Дилан Козенс
37:52
Эрик Чернак
39:23
Брэди Ткачак
3-й период
48:51
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Брэндон Хагель, Гейдж Гонсалвес)
57:48
Джейк Гюнцель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Кори Перри)
Статистика
Тампа-Бэй
Оттава
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.