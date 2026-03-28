«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду», Тарасов сделал 35 сейвов

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Айлендерс».
За хозяев по шайбе забросили Брэйден Шенн, Марк Гаткомб, Симон Хольмстрем, Эмиль Хейнеман и Кейси Сизикас.
У гостей дубль оформил Мэттью Ткачак.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов. На счету его соотечественника Даниила Тарасова, выступающего за «Флориду», 35 сейвов.
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
28.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17225 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Пол Морис
Вратари
Илья Сорокин
Даниил Тарасов
(00:00-54:45)
1-й период
08:06
Мэттью Ткачак
(Сет Джонс)
14:03
Мэттью Ткачак
17:04
Нолан Фут
2-й период
22:21
Донован Себранго
25:28
Марк Гаткомб
(Адам Пелек)
32:09
Брэйден Шенн
(Калум Ритчи, Мэттью Шефер)
33:40
Густав Форслинг
34:52
Симон Хольмстрем
(Брэйден Шенн, Мэттью Шефер)
37:00
Эмиль Хейнеман
(Брэйден Шенн, Андерс Ли)
37:57
Кейси Сизикас
(Марк Гаткомб, Карсон Соуси)
3-й период
55:04
Карсон Соуси
Статистика
Айлендерс
Флорида
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
