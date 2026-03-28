Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду», Тарасов сделал 35 сейвов

Сегодня, 28 марта, в США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду сыграл против «Флориды Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Айлендерс».

За хозяев по шайбе забросили Брэйден Шенн, Марк Гаткомб, Симон Хольмстрем, Эмиль Хейнеман и Кейси Сизикас.

У гостей дубль оформил Мэттью Ткачак.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 17 сейвов. На счету его соотечественника Даниила Тарасова, выступающего за «Флориду», 35 сейвов.

Айлендерс
5:2
0:2, 5:0, 0:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
28.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17225 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Пол Морис
Вратари
Илья Сорокин
Даниил Тарасов
(00:00-54:45)
1-й период
08:06
Мэттью Ткачак
(Сет Джонс)
14:03
Мэттью Ткачак
17:04
Нолан Фут
2-й период
22:21
Донован Себранго
25:28
Марк Гаткомб
(Адам Пелек)
32:09
Брэйден Шенн
(Калум Ритчи, Мэттью Шефер)
33:40
Густав Форслинг
34:52
Симон Хольмстрем
(Брэйден Шенн, Мэттью Шефер)
37:00
Эмиль Хейнеман
(Брэйден Шенн, Андерс Ли)
37:57
Кейси Сизикас
(Марк Гаткомб, Карсон Соуси)
3-й период
55:04
Карсон Соуси
Статистика
Айлендерс
Флорида
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит