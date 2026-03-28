«Тампа» обыграла «Оттаву» после 0:2 в первом периоде, Василевский сделал 26 сэйвов

К 5-й минуте встречи «сенаторы» вели в две шайбы — голами отличились Дилан Козенс и Джордан Спенс, результативную передачу в свой актив записал Артем Зуб. Однако в дальнейшем хозяевам площадки удалось переломить ход игры. Точными бросками отметились Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д’Астус, Эмиль Лиллеберг и Джейк Гюнцель. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 26 сэйвов.