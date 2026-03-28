Передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Тампой»

Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (24-я минута), Шарль-Эдуар Д’Астус (26), Эмиль Лиллеберг (49) и Джейк Генцел (58). У «Оттавы» отличились Дилан Козенс (1) и Джордан Спенс (5), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб.
Для Зуба передача стала 22-й в сезоне. Россиянин набрал 26 очков за 72 матча.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.
«Тампа», набрав 97 очков, лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, где «Оттава» с 86 баллами занимает пятое место.
В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0). Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 21.
Джон Купер
Трэвис Грин
Андрей Василевский
Джеймс Раймер
(00:00-58:02)
Джеймс Раймер
(58:24-58:31)
Джеймс Раймер
(c 59:51)
00:18
Дилан Козенс
(Тайлер Клевен, Брэди Ткачак)
04:25
Джордан Спенс
(Ник Казинс, Артем Зуб)
09:09
Дрейк Батерсон
18:14
Уоррен Фогеле
23:37
Брэндон Хагель
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
25:14
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс)
27:40
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
28:09
Энтони Чирелли
28:09
Картер Якемчук
28:09
Дилан Козенс
37:52
Эрик Чернак
39:23
Брэди Ткачак
48:51
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Брэндон Хагель, Гейдж Гонсалвес)
57:48
Джейк Гюнцель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Кори Перри)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит