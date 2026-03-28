Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Тампой»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (24-я минута), Шарль-Эдуар Д’Астус (26), Эмиль Лиллеберг (49) и Джейк Генцел (58). У «Оттавы» отличились Дилан Козенс (1) и Джордан Спенс (5), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб.

Для Зуба передача стала 22-й в сезоне. Россиянин набрал 26 очков за 72 матча.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

«Тампа», набрав 97 очков, лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, где «Оттава» с 86 баллами занимает пятое место.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0). Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 21.

Тампа-Бэй
4:2
0:2, 2:0, 2:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
28.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19095 зрителей
Главные тренеры
Джон Купер
Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский
Джеймс Раймер
(00:00-58:02)
Джеймс Раймер
(58:24-58:31)
Джеймс Раймер
(c 59:51)
1-й период
00:18
Дилан Козенс
(Тайлер Клевен, Брэди Ткачак)
04:25
Джордан Спенс
(Ник Казинс, Артем Зуб)
09:09
Дрейк Батерсон
18:14
Уоррен Фогеле
2-й период
23:37
Брэндон Хагель
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
25:14
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс)
27:40
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
28:09
Энтони Чирелли
28:09
Картер Якемчук
28:09
Дилан Козенс
37:52
Эрик Чернак
39:23
Брэди Ткачак
3-й период
48:51
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Брэндон Хагель, Гейдж Гонсалвес)
57:48
Джейк Гюнцель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Кори Перри)
Статистика
Тампа-Бэй
Оттава
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше