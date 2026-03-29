Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Виннипег
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Монреаль
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Торонто
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Сиэтл
2
Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ

Макдэвид набрал три очка и оторвался от Кучерова в списке бомбардиров НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (28-я минута), Джек Рословик (45), Мэтт Савуа (47) и Зак Хайман (60). У «Дакс» отличились Бекетт Сеннеке (47) и Каттер Готье (50).

Голевой передачей на Савуа отметился российский нападающий Василий Подколзин. Макдэвид, помимо шайбы, отметился двумя ассистами. Канадец с 124 очками (42 гола + 82 передачи) единолично возглавил список бомбардиров, оторвавшись от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на три балла.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков пропустил встречу из-за травмы нижней части тела.

«Эдмонтон» (83 очка) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет «Анахайм» (86).

Эдмонтон
4:2
0:0, 1:0, 3:2
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
28.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-57:57)
Лукаш Достал
(c 59:43)
1-й период
03:35
Джеффри Вьел
11:49
Каспери Капанен
2-й период
20:16
Райан Пелинг
23:54
Коннор Мерфи
27:36
Коннор Макдэвид
(Макс Джонс, Эван Бушар)
34:55
Каспери Капанен
3-й период
44:59
Джек Рословик
(Эван Бушар, Зак Хаймэн)
46:10
Мэтт Савой
(Коннор Макдэвид, Василий Подколзин)
46:53
Бекетт Сенекке
(Джексон Лакомб, Джон Карлсон)
49:41
Каттер Готье
(Джон Карлсон, Джеффри Вьел)
52:20
Олен Зеллвегер
59:43
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Коннор Мерфи)
Статистика
Эдмонтон
Анахайм
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
