Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ

Встреча в Эдмонтоне завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (28-я минута), Джек Рословик (45), Мэтт Савуа (47) и Зак Хайман (60). У «Дакс» отличились Бекетт Сеннеке (47) и Каттер Готье (50).