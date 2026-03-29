Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.84
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.84
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.85
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Задоров установил рекорд сезона НХЛ по скорости полета шайбы

Шайба после броска российского защитника «Бостона» развила скорость 167,2 км/ч.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров обновил рекорд сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по скорости полета шайбы.

После броска Задорова в домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:3) скорость шайбы достигла 103,9 мили в час (167,2 км/ч). Россиянин превзошел бросок американского защитника Тайлера Клевена, который он нанес в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:1) 1 февраля. Тогда шайба развилась скорость 103,51 мили в час (166,6 км/).

Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал два очка в матче с «Нэшвиллом».

Бостон
6:3
2:0, 1:1, 3:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Джон Хайнс
Вратари
Джереми Суэймен
Филип Густавссон
(00:00-57:14)
Филип Густавссон
(c 59:26)
1-й период
01:01
Эндрю Пик
(Фрейзер Минтен, Давид Пастрняк)
06:22
Таннер Жанно
06:22
Ник Фолиньо
13:50
Марк Кастелич
13:50
Майк Маккэррон
14:00
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт, Виктор Арвидссон)
17:04
Матс Зуккарелло
2-й период
30:27
Виктор Арвидссон
(Давид Пастрняк, Хампус Линдхольм)
34:46
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Брок Фэйбер)
35:09
Фрейзер Минтен
3-й период
43:48
Элиас Линдхольм
(Хампус Линдхольм, Лукас Райхель)
46:09
Марат Хуснутдинов
46:09
Никита Задоров
47:57
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз)
50:00
Юнас Бродин
53:44
Райан Хартман
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
56:50
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
59:26
Элиас Линдхольм
(Кейси Миттельштадт)
Статистика
Бостон
Миннесота
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит