Задоров установил рекорд сезона НХЛ по скорости полета шайбы

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров обновил рекорд сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по скорости полета шайбы.
После броска Задорова в домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:3) скорость шайбы достигла 103,9 мили в час (167,2 км/ч). Россиянин превзошел бросок американского защитника Тайлера Клевена, который он нанес в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:1) 1 февраля. Тогда шайба развилась скорость 103,51 мили в час (166,6 км/).
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал два очка в матче с «Нэшвиллом».
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Джон Хайнс
Вратари
Джереми Суэймен
Филип Густавссон
(00:00-57:14)
Филип Густавссон
(c 59:26)
1-й период
01:01
Эндрю Пик
(Фрейзер Минтен, Давид Пастрняк)
06:22
Таннер Жанно
06:22
Ник Фолиньо
13:50
Марк Кастелич
13:50
Майк Маккэррон
14:00
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт, Виктор Арвидссон)
17:04
Матс Зуккарелло
2-й период
30:27
Виктор Арвидссон
(Давид Пастрняк, Хампус Линдхольм)
34:46
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Брок Фэйбер)
35:09
Фрейзер Минтен
3-й период
43:48
Элиас Линдхольм
(Хампус Линдхольм, Лукас Райхель)
46:09
Марат Хуснутдинов
46:09
Никита Задоров
47:57
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз)
50:00
Юнас Бродин
53:44
Райан Хартман
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
56:50
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
59:26
Элиас Линдхольм
(Кейси Миттельштадт)
Статистика
Бостон
Миннесота
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
