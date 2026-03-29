Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
овертайм
Торпедо
2
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Джерси
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
30.03
Филадельфия
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.32
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Фетисов: стабильнее Кучерова игрока сейчас нет

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что награду «Харт Мемориал Трофи» должен получить форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что награду «Харт Мемориал Трофи» должен получить форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Премию по итогам регулярного чемпионата сезона НХЛ-2025/2026 получает игрок, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. 32-летний нападающий «молний» Кучеров уже удостаивался «Харт Трофи» в 2019 году.

«Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан за последнее время. Более стабильного игрока сейчас нет. Он и сам играет, и с ним хотят играть партнёры. Фантастический парень, который недооценён нашей прессой. Шедевральный игрок«, — приводит слова Фетисова “Чемпионат”.

26 марта журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал «Куча» своим личным фаворитом на получение премии «Харт Мемориал Трофи».

Россиянин, который выступает в составе «Тампы» с ноября 2012 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021), в текущем сезоне НХЛ-2025/2026 сыграл в 67 матчах регулярки, где набрал по системе «гол+пас» 121 очко (40+81). Домашний матч с «Оттавой Сенаторз», который состоялся 28 марта и завершился в пользу «сине-белых» со счётом 4:2, Кучеров пропустил из-за болезни.

Хоккей. НХЛ
30.03
Тампа-Бэй
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.69
