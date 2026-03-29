Фетисов: стабильнее Кучерова игрока сейчас нет

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что награду «Харт Мемориал Трофи» должен получить форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
Премию по итогам регулярного чемпионата сезона НХЛ-2025/2026 получает игрок, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. 32-летний нападающий «молний» Кучеров уже удостаивался «Харт Трофи» в 2019 году.
«Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан за последнее время. Более стабильного игрока сейчас нет. Он и сам играет, и с ним хотят играть партнёры. Фантастический парень, который недооценён нашей прессой. Шедевральный игрок«, — приводит слова Фетисова “Чемпионат”.
26 марта журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал «Куча» своим личным фаворитом на получение премии «Харт Мемориал Трофи».
Россиянин, который выступает в составе «Тампы» с ноября 2012 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021), в текущем сезоне НХЛ-2025/2026 сыграл в 67 матчах регулярки, где набрал по системе «гол+пас» 121 очко (40+81). Домашний матч с «Оттавой Сенаторз», который состоялся 28 марта и завершился в пользу «сине-белых» со счётом 4:2, Кучеров пропустил из-за болезни.