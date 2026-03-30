Кучеров пропустит второй матч «Тампы» подряд из-за болезни

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» из-за болезни, сообщает журналист Бенджамин Пирс в соцсети Х.
Встреча пройдет в воскресенье на арене «Тампы». Днем ранее 32-летний россиянин пропустил по этой же причине домашний матч против «Оттавы Сенаторз» (4:2).
На счету Кучерова 121 очко (40 голов + 81 передача) в 67 играх сезона. Ранее он уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз», который в субботу в матче против «Анахайм Дакс» (4:2) записал в актив гол и две передачи, набрав в общей сложности 124 очка (42+82).