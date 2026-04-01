«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и достиг отметки в 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Его признали второй звездой встречи. В этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 59 (31+28) очков в 75 играх.
«Вашингтон» набрал 85 очков в 75 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 86 очков в 74 играх.
01 апр 02:00 Вашингтон — Филадельфия 6:4.
