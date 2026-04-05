Алексей Протас признан третьей звездой в матче с «Баффало» в НХЛ

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас вернулся на лед и отметился 2 (1+1) результативными баллами.
Ранее в поединке против «Вегаса» белорусский хоккеист получил травму верхней части тела после столкновения с бывшим одноклубником Ником Даудом. Из-за повреждения форвард пропустил две встречи столичной команды.
Накануне матча игрок признался, что чувствует себя отлично.
Протас принял участие в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз» прошла в столице США и завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).
Белорус вышел на лед в первом звене с россиянином Александром Овечкиным и Диланом Строумом.
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джейкоб Чикран (4-я минута), Дилан Строум (4), Коннор Макмайкл (6), Алексей Протас (27), Райан Леонард (47).
В 71 матче нынешнего сезона Протас набрал 49 (24+25) очков.
Спенсер Карбери
Линди Рафф
Логан Томпсон
Алекс Лайон
(00:00-05:52)
Колтен Эллис
(c 05:52)
03:15
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
03:35
Дилан Строум
(Алексей Протас, Александр Овечкин)
05:52
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
06:30
Расмус Далин
(Джош Норрис, Алекс Так)
12:15
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Расмус Далин)
24:21
Зак Бенсон
25:08
Райан Леонард
26:06
Алексей Протас
30:58
Дилан Строум
32:22
Коннор Макмайкл
39:42
Маттиас Самуэльссон
43:13
Тревор ван Римсдайк
46:26
Райан Леонард
(Коул Хатсон, Джастин Сурдиф)
48:32
Коул Хатсон
48:55
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
57:15
Мартин Фехервари
57:15
Зак Бенсон
