Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Алексей Протас признан третьей звездой в матче с «Баффало» в НХЛ

Белорусский форвард получил травму в матче против «Вегаса», из-за чего пропустил две встречи столичной команды.

Источник: Reuters

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас вернулся на лед и отметился 2 (1+1) результативными баллами.

Ранее в поединке против «Вегаса» белорусский хоккеист получил травму верхней части тела после столкновения с бывшим одноклубником Ником Даудом. Из-за повреждения форвард пропустил две встречи столичной команды.

Накануне матча игрок признался, что чувствует себя отлично.

Протас принял участие в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз» прошла в столице США и завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

Белорус вышел на лед в первом звене с россиянином Александром Овечкиным и Диланом Строумом.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джейкоб Чикран (4-я минута), Дилан Строум (4), Коннор Макмайкл (6), Алексей Протас (27), Райан Леонард (47).

В 71 матче нынешнего сезона Протас набрал 49 (24+25) очков.

Вашингтон
6:2
3:2, 1:0, 2:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Линди Рафф
Вратари
Логан Томпсон
Алекс Лайон
(00:00-05:52)
Колтен Эллис
(c 05:52)
1-й период
03:15
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
03:35
Дилан Строум
(Алексей Протас, Александр Овечкин)
05:52
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
06:30
Расмус Далин
(Джош Норрис, Алекс Так)
12:15
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Расмус Далин)
2-й период
24:21
Зак Бенсон
25:08
Райан Леонард
26:06
Алексей Протас
30:58
Дилан Строум
32:22
Коннор Макмайкл
39:42
Маттиас Самуэльссон
3-й период
43:13
Тревор ван Римсдайк
46:26
Райан Леонард
(Коул Хатсон, Джастин Сурдиф)
48:32
Коул Хатсон
48:55
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
57:15
Мартин Фехервари
57:15
Зак Бенсон
Статистика
Вашингтон
Баффало
Штрафное время
20
14
Игра в большинстве
2
5
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше