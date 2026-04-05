Болельщица родила ребенка во время матча НХЛ на арене канадской команды

По ходу встречи комментатор Джек Майклс объявил о необычном событии — прямо по ходу игры некая женщина родила ребенка на территории «Роджерс Плэйс», домашней арены «Ойлерз».
По ходу той же встречи фанат «Эдмонтона» получил удар в лицо от прилетевшей на трибуны шайбы и был вынужден покинуть свое место с окровавленным лицом.
Рождение ребенка на спортивной арене — не уникальный случай. В 2023-м году то же самое произошло во время игры НФЛ между «Кливлендом» и «Индианаполисом», а в 2015-м ребенок родился во время встречи бейсбольных «Джайентс» и «Падрес» в Сан-Диего.
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джон Торторелла
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-41:33)
Картер Харт
Коннор Ингрэм
(c 41:51)
1-й период
01:09
Коннор Мерфи
08:09
Павел Дорофеев
11:43
Бретт Хауден
(Джек Айкел)
14:06
Ноа Хэнифин
2-й период
25:44
Колтон Сиссонс
(Жереми Лозон, Митчелл Марнер)
28:05
Жереми Лозон
(Бретт Хауден, Джек Айкел)
39:26
Эван Бушар
(Джек Рословик, Мэтт Савой)
3-й период
41:51
Кэдан Корчак
44:04
Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
54:25
Макс Джонс
56:13
Расмус Андерссон
(Иван Барбашев, Ноа Хэнифин)
Статистика
Эдмонтон
Вегас
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит