3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Болельщица родила ребенка во время матча НХЛ на арене канадской команды

«Эдмонтон» проиграл «Вегасу» со счетом 1:5 в матче регулярного сезона НХЛ.

По ходу встречи комментатор Джек Майклс объявил о необычном событии — прямо по ходу игры некая женщина родила ребенка на территории «Роджерс Плэйс», домашней арены «Ойлерз».

По ходу той же встречи фанат «Эдмонтона» получил удар в лицо от прилетевшей на трибуны шайбы и был вынужден покинуть свое место с окровавленным лицом.

Рождение ребенка на спортивной арене — не уникальный случай. В 2023-м году то же самое произошло во время игры НФЛ между «Кливлендом» и «Индианаполисом», а в 2015-м ребенок родился во время встречи бейсбольных «Джайентс» и «Падрес» в Сан-Диего.

Эдмонтон
1:5
0:1, 1:2, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джон Торторелла
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-41:33)
Картер Харт
Коннор Ингрэм
(c 41:51)
1-й период
01:09
Коннор Мерфи
08:09
Павел Дорофеев
11:43
Бретт Хауден
(Джек Айкел)
14:06
Ноа Хэнифин
2-й период
25:44
Колтон Сиссонс
(Жереми Лозон, Митчелл Марнер)
28:05
Жереми Лозон
(Бретт Хауден, Джек Айкел)
39:26
Эван Бушар
(Джек Рословик, Мэтт Савой)
3-й период
41:51
Кэдан Корчак
44:04
Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
54:25
Макс Джонс
56:13
Расмус Андерссон
(Иван Барбашев, Ноа Хэнифин)
Статистика
Эдмонтон
Вегас
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит