«Филадельфия» Мичкова вышла на третье место в Столичном дивизионе НХЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кристиан Дворак (5-я минута) и Портер Мартоне (63). У «Бостона» отличился Павел Заха (41).
«Бостон» (95 очков) проиграл в третьем матче лиги кряду и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Филадельфия» (90) вышла на третье место в Столичном дивизионе.
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19133 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Марко Штурм
Вратари
Даниэл Владарж
Йоонас Корписало
1-й период
04:19
Кристиан Дворак
(Портер Мартон, Расмус Ристолайнен)
2-й период
20:00
Чарли Макэвой
26:23
Морган Гики
31:20
Морган Гики
33:27
Матвей Мичков
33:27
Давид Пастрняк
39:25
Карл Грундстрем
3-й период
40:35
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт, Давид Пастрняк)
Овертайм
62:09
Давид Пастрняк
62:16
Чарли Макэвой
62:31
Портер Мартон
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
Статистика
Филадельфия
Бостон
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит