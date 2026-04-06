Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П2

«Филадельфия» Мичкова вышла на третье место в Столичном дивизионе НХЛ

«Филадельфия» одолела «Бостон» и вышла на третье место в Столичном дивизионе НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кристиан Дворак (5-я минута) и Портер Мартоне (63). У «Бостона» отличился Павел Заха (41).

«Бостон» (95 очков) проиграл в третьем матче лиги кряду и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Филадельфия» (90) вышла на третье место в Столичном дивизионе.

Филадельфия
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19133 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Марко Штурм
Вратари
Даниэл Владарж
Йоонас Корписало
1-й период
04:19
Кристиан Дворак
(Портер Мартон, Расмус Ристолайнен)
2-й период
20:00
Чарли Макэвой
26:23
Морган Гики
31:20
Морган Гики
33:27
Матвей Мичков
33:27
Давид Пастрняк
39:25
Карл Грундстрем
3-й период
40:35
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт, Давид Пастрняк)
Овертайм
62:09
Давид Пастрняк
62:16
Чарли Макэвой
62:31
Портер Мартон
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
Статистика
Филадельфия
Бостон
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит