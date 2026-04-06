Кросби проводит 21-й сезон в НХЛ с результативностью не менее очка за игру

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, гол 38-летнего форварда в первом периоде гарантировал ему 21-й сезон в карьере с результативностью не менее очка за игру — это на два сезона больше, чем у любого другого игрока в истории лиги (Уэйн Гретцки занимает второе место с 19 такими сезонами).
В сезоне-2025/26 Кросби в 66 матчах набрал 72 (29+43) очка.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.