Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Кросби проводит 21-й сезон в НХЛ с результативностью не менее очка за игру

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, гол 38-летнего форварда в первом периоде гарантировал ему 21-й сезон в карьере с результативностью не менее очка за игру — это на два сезона больше, чем у любого другого игрока в истории лиги (Уэйн Гретцки занимает второе место с 19 такими сезонами).

В сезоне-2025/26 Кросби в 66 матчах набрал 72 (29+43) очка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.