Кросби проводит 21-й сезон в НХЛ с результативностью не менее очка за игру

Как сообщает пресс-служба НХЛ, гол 38-летнего форварда в первом периоде гарантировал ему 21-й сезон в карьере с результативностью не менее очка за игру — это на два сезона больше, чем у любого другого игрока в истории лиги (Уэйн Гретцки занимает второе место с 19 такими сезонами).