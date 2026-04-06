Капризов после матча с «Детройтом»: «Было очень приятно забить, особенно так поздно в игре»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Детройтом» (5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ребята сделали несколько красивых комбинаций. У нас было несколько моментов в большинстве, так что было очень приятно забить, особенно так поздно в игре», — цитирует 28-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
Еще один русский хет-трик в НХЛ — теперь от Капризова! Он обогнал Кучерова и вошел в топ-3 снайперов лиги.
Капризов забил победный гол на 59-й минуте. В сезоне-2025/26 он в 75 матчах набрал 87 (43+44) очков.
