завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Нападающий «Вашингтона» Протас — о разгроме от «Рейнджерс»: «Это было позорно»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал поражение команды от «Рейнджерс» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

«Сегодня мы потеряли очень важные два очка и совсем не проявили себя. Это было позорно. На этом отрезке сезона мы не можем так играть», — сказал белорус на пресс-конференции после матча.

«Кэпиталз» с 87 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» с 75 очками — на 16-й строчке.

Рейнджерс
8:1
1:1, 5:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
6.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17335 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Вратари
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
1-й период
00:23
Конор Шири
(Тай Картье, Адам Фокс)
01:31
Уилл Куилль
13:45
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
19:02
Дилан Строум
2-й период
21:09
Энтони Бовилье
23:07
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
25:53
Уилл Куилль
(Брэйден Шнайдер, Джонни Бродзински)
26:28
Уилл Куилль
28:33
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Владислав Гавриков)
33:22
Адам Сикора
(Ярослав Хмеларж, Ноа Лаба)
37:12
Уилл Куилль
37:12
Джейкоб Чикран
37:55
Тай Картье
37:55
Брэндон Дюхейм
37:55
Брэндон Дюхейм
38:27
Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
3-й период
42:27
Винс Трочек
43:03
Брэйден Шнайдер
50:23
Коннор Макмайкл
55:36
Ноа Лаба
55:36
Хендрикс Лапьер
59:28
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
Статистика
Рейнджерс
Вашингтон
Штрафное время
21
23
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит