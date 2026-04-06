Клуб НХЛ сообщил о возвращении двух россиян после тяжелых травм

Оба поучаствовали в тренировке команды без ограничений на контакты. Нью-йоркский клуб еще борется за выход в плей-офф.
Защитник Александр Романов и вратарь Семен Варламов после травм впервые приняли участие в тренировках «Нью-Йорк Айлендерс» без ограничений, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Романов в ноябре получил травму плеча и перенес операцию, Варламов не играл с ноября 2024 года, он перенес две операции по замене коленного сустава.
Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш заявил, что Романов может сыграть в одной или двух последних играх регулярного чемпионата.
В НХЛ накануне сообщили об отставке главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа, его сменил Питер Дебур. Команда еще борется за место в плей-офф.
Варламову 37 лет, он чемпион мира 2012 года в составе сборной России.
Романову 26 лет, он обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.