Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
07.04
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
07.04
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
07.04
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
07.04
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Клуб НХЛ сообщил о возвращении двух россиян после тяжелых травм

Защитник «Айлендерс» Романов не играл с ноября из-за травмы плеча, а вратарь Варламов — с 2024 года.

Источник: РБК Спорт

Оба поучаствовали в тренировке команды без ограничений на контакты. Нью-йоркский клуб еще борется за выход в плей-офф.

Защитник Александр Романов и вратарь Семен Варламов после травм впервые приняли участие в тренировках «Нью-Йорк Айлендерс» без ограничений, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Романов в ноябре получил травму плеча и перенес операцию, Варламов не играл с ноября 2024 года, он перенес две операции по замене коленного сустава.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 25, 10.04.2026, 2:00
Айлендерс
-
Торонто
-

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш заявил, что Романов может сыграть в одной или двух последних играх регулярного чемпионата.

В НХЛ накануне сообщили об отставке главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа, его сменил Питер Дебур. Команда еще борется за место в плей-офф.

Варламову 37 лет, он чемпион мира 2012 года в составе сборной России.

Романову 26 лет, он обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.