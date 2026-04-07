Кучеров стал восьмым россиянином, забившим 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче с «Баффало» забил свой 400-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым россиянином, добравшимся до этой отметки.
Кроме Кучерова более 400 голов в регулярках забивали Александр Овечкин (928), Евгений Малкин (532), Сергей Федоров (483), Андрей Могильный (473), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437) и Алексей Ковалев (430).
Кучеров был выбран «Тампой» в 2011 году во 2-м раунде драфта НХЛ под общим 58-м номером. В лиге он дебютировал в 2013-м. На его счету 1120 (400+720) очков в 874 матчах.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.