Только 8 хоккеистов забивали 400 голов в НХЛ быстрее Кучерова

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» забил свой 400-й гол. Чтобы достичь этой отметки 32-летнему россиянину потребовалось 874 матча.
Быстрее него до 400-й шайбы в истории лиги добирались только восемь хоккеистов: Евгений Малкин (873 матча), Сидни Кросби (839), Леон Драйзайтль (791), Коннор Макдэвид (784), Давид Пастрняк (774), Стивен Стэмкос (763), Александр Овечкин (634) и Остон Мэттьюс (628).
Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в 2011 году во 2-м раунде под общим 58-м номером. В 2013-м он дебютировал в лиге.
За карьеру Кучеров набрал 1120 (400+720) очков в 874 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.