Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Только 8 хоккеистов забивали 400 голов в НХЛ быстрее Кучерова

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» забил свой 400-й гол.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» забил свой 400-й гол. Чтобы достичь этой отметки 32-летнему россиянину потребовалось 874 матча.

Быстрее него до 400-й шайбы в истории лиги добирались только восемь хоккеистов: Евгений Малкин (873 матча), Сидни Кросби (839), Леон Драйзайтль (791), Коннор Макдэвид (784), Давид Пастрняк (774), Стивен Стэмкос (763), Александр Овечкин (634) и Остон Мэттьюс (628).

Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в 2011 году во 2-м раунде под общим 58-м номером. В 2013-м он дебютировал в лиге.

За карьеру Кучеров набрал 1120 (400+720) очков в 874 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

