НХЛ оштрафовала рекордсмена сборной России за симуляцию

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оштрафован Национальной хоккейной лигой (НХЛ) за симуляцию в матче с «Коламбусом». Об этом сообщается на сайте лиги.
Сумма штрафа — $2 тыс., деньги идут в фонд неотложной медицинской помощи игрокам.
В начале декабря 2025 года Мичкову было вынесено предупреждение за симуляцию в матче против «Баффало». В марте в матче с «Коламбусом» российский форвард упал на колени после удара защитника Данте Фаббро клюшкой по груди и плечу. Из-за этого эпизода и был наложен денежный штраф.
В текущем сезоне Мичков набрал 43 очка (17 голов + 26 передач). Сейчас «Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 90 очками.
В ноябре 2021 года игрок установил рекорд, став самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также самым молодым автором шайбы за сборную в отечественном хоккее (в возрасте 16 лет 339 дней), превзойдя предыдущее достижение.