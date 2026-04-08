«Тампа» проиграла «Оттаве», Кучеров набрал одно очко

«Тампа» потерпела поражение от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у 32-летнего россиянина 127 (43+84) очков в 72 играх.
«Оттава» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 2-й строчке — 102 очка в 78 играх.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.