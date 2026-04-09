Овечкин — о рекорде по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Сейчас я сосредоточен на других вещах»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью канадским журналистам рассказал, планирует ли провести прощальное турне.
— Сохранилась ли у вас любовь к игре на том же высоком уровне, что и в начале вашей карьеры?
— Да, мне хоккей по-прежнему нравится. Мне по-прежнему весело. Я по-прежнему рад быть с ребятами в раздевалке.
— Насколько важен для вас рекорд по количеству забитых голов с учетом плей-офф? Вы вообще об этом думали?
— Конечно, об этом говорят, но сейчас я сосредоточен на других вещах.
— Каково это — играть в НХЛ в 40 лет?
— Да, игра менялась почти каждый год. В лигу приходило все больше лиц, и вы могли видеть, насколько они быстрые, насколько они искусные. И, очевидно, приходилось приспосабливаться, своему телу, своему разуму. Это, знаете ли, жизнь.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).