Малкин набирает очки в третьем матче подряд

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний россиянин отличился на 47-й минуте и сделал счет 4:2 в пользу своей команды. Он набирает очки в третьем матче подряд.
В сезоне-2025/26 Малкин в 55 матчах набрал 60 (19+41) очков.
10 апр 02:00 Нью-Джерси — Питтсбург 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.