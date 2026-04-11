Кольциг: «С годами между Кросби и Овечкиным возникло взаимное уважение, потому что они особенные»

Бывший вратарь «Вашингтона» Олаф Кольциг, который был одноклубником Александра Овечкина в течение первых трех его сезонов в НХЛ, прокомментировал соперничество россиянина с Сидни Кросби из «Питтсбурга».
«Поразительно, что Ови и Кросби оправдали ожидания, а может быть, даже превзошли их. Очевидно, это два разных игрока, со своими стилями игры, но одинаково влиятельные на хоккей в НХЛ. Очевидно, что между ними существовала сильная неприязнь, когда они только начинали: канадец против русского, и кто из них лучший игрок? Но с годами между ними возникло взаимное уважение, потому что они понимают, насколько они особенные и насколько особенным было соперничество между “Питтсбургом” и “Вашингтоном” на протяжении многих лет», — приводит официальный сайт лиги Кольцига.
Кросби является рекордсменом «Питтсбурга» по набранным очкам — 1761 (654+1107) в 1419 матчах. Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — 928.