Овечкин забрал у Строума клюшку, которой он ассистировал россиянину на 1000-й гол

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, что российский одноклубник Александр Овечкин забрал у него клюшку, которой он сделал голевую передачу на 1000-й гол россиянина в НХЛ с учетом плей-офф.
22 марта 2026 года 40-летний Овечкин забил в ворота «Колорадо» (2:3 ОТ) и достиг отметки в 1000 голов.
«Он сказал: “Она пойдет в музей”, — приводит слова канадца журналистка Сэмми Сильбер.
У Овечкина с учетом плей-офф 1005 (928+77) голов. Рекордсменом по этому показателю является Уэйну Гретцки — 1016 (894+122) голов.
