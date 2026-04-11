Овечкин забрал клюшку, которой ему отдали голевой пас на 1000-й гол в НХЛ

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забрал клюшку канадца Дилана Строума, которой тот сделал голевую передачу на 1000-й гол россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Самми Силбер.
22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом игр плей-офф. Он достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Она (клюшка — прим. ТАСС) пойдет в музей», — приводит журналистка комментарий Овечкина.
Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. Год назад Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза — бронзовые.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании текущего сезона. Ранее мать хоккеиста Татьяна Овечкина сообщила ТАСС, что сын вернется в Москву после завершения чемпионата.