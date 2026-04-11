Форвард «Тампы» Кучеров прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал результативную серию из пяти матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не сумев набрать очков в гостевой игре с «Бостоном».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Ворота победителей защищал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 19 из 20 бросков и был признан второй звездой матча.
За предыдущие пять игр на счету Кучерова три заброшенные шайбы и четыре результативных паса. Всего россиянин набрал 128 очков (43 + 85) после 74 проведенных встреч. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только канадскому нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (133).
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Бостон» — пятое. На счету команд 104 и 96 очков соответственно после 80 матчей. В следующей игре «Тампа» в ночь на 14 апреля по московскому времени примет «Детройт», «Бостон» днем ранее встретится в гостях с «Коламбусом».
Марко Штурм
Джон Купер
Джереми Суэймен
(00:00-58:34)
Андрей Василевский
30:47
Морган Гики
(Чарли Макэвой)
39:01
Джонатан Аспирот
39:01
Шарль-Эдуард Д'Астус
43:46
Элиас Линдхольм
46:37
Брэндон Хагель
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
58:25
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт)
59:23
Брэндон Хагель
