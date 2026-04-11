Форвард «Тампы» Кучеров прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ

Команда в гостях обыграла «Бостон».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал результативную серию из пяти матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не сумев набрать очков в гостевой игре с «Бостоном».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Ворота победителей защищал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 19 из 20 бросков и был признан второй звездой матча.

За предыдущие пять игр на счету Кучерова три заброшенные шайбы и четыре результативных паса. Всего россиянин набрал 128 очков (43 + 85) после 74 проведенных встреч. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только канадскому нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (133).

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Бостон» — пятое. На счету команд 104 и 96 очков соответственно после 80 матчей. В следующей игре «Тампа» в ночь на 14 апреля по московскому времени примет «Детройт», «Бостон» днем ранее встретится в гостях с «Коламбусом».

Бостон
1:2
0:0, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Джон Купер
Вратари
Джереми Суэймен
(00:00-58:34)
Андрей Василевский
2-й период
30:47
Морган Гики
(Чарли Макэвой)
39:01
Джонатан Аспирот
39:01
Шарль-Эдуард Д'Астус
3-й период
43:46
Элиас Линдхольм
46:37
Брэндон Хагель
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
58:25
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт)
59:23
Брэндон Хагель
Статистика
Бостон
Тампа-Бэй
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
