Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
1
:
Вашингтон
3
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.40
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.70
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

«Айлендерс» всухую проиграли «Оттаве», Сорокин пропустил два гола с 15 бросков

«Оттава» выиграла у «Айлендерс» в гостевом матче регулярного сезона НХЛ.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе «Сенаторз» двумя очками (1+1) отметился форвард Майкл Амадио.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин сумел отразить лишь 13 бросков из 15 (86,6%).

Для «Оттавы» эта победа стала четвертой подряд, клуб идет шестым в Восточной конференции. «Айлендерс» занимают 10-ю строчку.

Айлендерс
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-54:42)
Линус Улльмарк
Илья Сорокин
(c 57:29)
1-й период
00:01
Андерс Ли
00:01
Брэди Ткачак
02:05
Кайл Маклин
11:37
Дрейк Батерсон
13:06
Ридли Грейг
(Майкл Амадио)
17:02
Дрейк Батерсон
2-й период
28:47
Энтони Деанджело
34:37
Джордан Спенс
39:40
Джордан Спенс
3-й период
43:16
Эмиль Хейнеман
47:17
Дилан Козенс
51:04
Карсон Соуси
51:38
Райан Пулок
52:36
Джейк Сандерсон
(Дилан Козенс, Тим Штюцле)
57:29
Майкл Амадио
(Шейн Пинто, Ридли Грейг)
Статистика
Айлендерс
Оттава
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит