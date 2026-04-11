«Айлендерс» всухую проиграли «Оттаве», Сорокин пропустил два гола с 15 бросков

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе «Сенаторз» двумя очками (1+1) отметился форвард Майкл Амадио.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин сумел отразить лишь 13 бросков из 15 (86,6%).
Для «Оттавы» эта победа стала четвертой подряд, клуб идет шестым в Восточной конференции. «Айлендерс» занимают 10-ю строчку.
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-54:42)
Линус Улльмарк
Илья Сорокин
(c 57:29)
1-й период
00:01
Андерс Ли
00:01
Брэди Ткачак
02:05
Кайл Маклин
11:37
Дрейк Батерсон
13:06
Ридли Грейг
(Майкл Амадио)
17:02
Дрейк Батерсон
2-й период
28:47
Энтони Деанджело
34:37
Джордан Спенс
39:40
Джордан Спенс
3-й период
43:16
Эмиль Хейнеман
47:17
Дилан Козенс
51:04
Карсон Соуси
51:38
Райан Пулок
52:36
Джейк Сандерсон
(Дилан Козенс, Тим Штюцле)
57:29
Майкл Амадио
(Шейн Пинто, Ридли Грейг)
Статистика
Айлендерс
Оттава
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
