Попадет ли «Вашингтон» в плей-офф? Команде Овечкина нужна осечка «Филадельфии» и победа над «Коламбусом»

За обсуждением, возможно, заключительного домашнего матча Александра Овечкина в карьере за «Вашингтон» на второй план отошли расклады в борьбе за плей-офф. Даже если предположить, что великий снайпер проводит свой последний сезон в НХЛ, в теории он еще может сыграть на ставшей родной Capital One Arena. Для этого «Кэпиталз» достаточно забраться в зону плей-офф. И после победы над «Питтсбургом» шансы на выход в восьмерку увеличились.
На «Востоке» за несколько матчей до финиша регулярки разыгрывается лишь одна кубковая путевка. Ее определят участники Столичного дивизиона — «Филадельфия», «Вашингтон» и «Коламбус». «Бостон» и «Оттава» уже официально вышли в плей-офф через wild card, и никто из конкурентов не сможет их подвинуть. Все разборки пройдут внутри дивизиона.
Последние результаты благоволили «столичным». «Коламбус» и «Айлендерс» проиграли свои матчи. «Островитяне» теперь окончательно лишились шансов, а «Блю Джекетс» усложнили себе задачу, потеряв очки в игре с «Брюинз». Впереди у них очный матч с «Вашингтоном», причем на своей площадке. От его результата напрямую зависит, кто останется в гонке за плей-офф.
Но даже победа в этой встрече не даст стопроцентной гарантии — ситуацию по-прежнему контролирует «Филадельфия». Сейчас именно «Флайерз» удерживают третью строчку в Столичном дивизионе, опережая «Вашингтон» на одно очко, а «Коламбус» — на два. При этом у команды Рика Токкета есть матч в запасе. 14 апреля она сыграет с мотивированной «Каролиной», которая борется за первое место в конференции, а 15 апреля — с «Монреалем», сохраняющим шансы на лидерство в Атлантическом дивизионе.
В случае равенства очков выше окажется команда, одержавшая больше побед в основное время. На данный момент преимущество у «Вашингтона»: 36 побед против 26 у «Филадельфии» и 28 у «Коламбуса».
В первую очередь все зависит от «Флайерз». Им не нужны осечки конкурентов, чтобы попасть в плей-офф. Достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей — и «Вашингтон» с «Коламбусом» уже не смогут их догнать. Если же «летчики» проиграют оба, все решится в очной встрече «Кэпиталз» и «Блю Джекетс». В этом случае команде Овечкина будет достаточно набрать одно очко — преимущество по победам в основное время сохранится.
«Коламбусу» же нужна только победа в основное время. Она позволит обогнать «Вашингтон» и сравняться по очкам с «Филадельфией», но за счет дополнительного показателя «жакеты» окажутся выше и займут восьмое место. Впрочем, и этот сценарий возможен только при двух поражениях «Флайерз» в основное время.
Остается зафиксировать ключевые даты: 14 апреля — матч «Филадельфии» и «Каролины», 15 апреля — дуэль «Коламбуса» и «Вашингтона», а также вторая игра подряд для «Флайерз» — уже с «Монреалем».