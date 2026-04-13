Малкин оценил вероятность завершения карьеры Овечкиным в этом сезоне

Малкин не верит, что Овечкин завершит карьеру уже в этом сезоне. Форвард заявил, что капитан «Вашингтона» остается голодным до игры и, по его мнению, проведет еще как минимум один сезон в НХЛ. Он также отметил, что рад любому матчу против Овечкина, назвав его величайшим снайпером в истории.