Фетисов: «Овечкину есть смысл остаться еще на сезон, чтобы не было недосказанностей»

«Есть смысл еще на сезон остаться, добраться до немыслимого рекорда Гретцки и стать номером один по всем показателям, чтобы не было никаких недосказанностей. Если Овечкин побьет это достижение, то я уверен, что рекорд будет вечным!» — сказал Фетисов «СЭ».