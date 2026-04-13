Фетисов: «Овечкину есть смысл остаться еще на сезон, чтобы не было недосказанностей»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Есть смысл еще на сезон остаться, добраться до немыслимого рекорда Гретцки и стать номером один по всем показателям, чтобы не было никаких недосказанностей. Если Овечкин побьет это достижение, то я уверен, что рекорд будет вечным!» — сказал Фетисов «СЭ».
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за команду с 2005 года. В сезоне-2025/26 россиянин в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.