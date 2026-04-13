Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Куик объявил о завершении карьеры в НХЛ

В последнем для Куика матче «Рейнджерс» 13 августа на выезде сыграют с «Флоридой Пантерз».
«За последние несколько лет мне очень повезло быть частью этой организации и носить эту форму, но сегодняшний матч станет моим последним в лиге. Знаете, я с нетерпением жду этого. Мне очень повезло. Жена прилетела сюда с детьми, так что они будут здесь сегодня вечером. Мои родители тоже будут здесь. С нетерпением жду игры и постараюсь одержать здесь еще одну победу», — проводит слова голкипера журналистка Молли Уокер в соцсети X.
Куику 40 лет, он завоевал два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» и еще один раз взял трофей с «Вегас Голден Найтс». В 2012 году Куик получил приз «Конн Смайт Трофи», вручаемый лучшему игроку плей-офф. Также Куик является обладателем. Дважды американец получал приз «Уильям Дженнингс Трофи», который вручается вратарю, пропустившему наименьшее количество шайб за регулярный чемпионат. С 2023 года Куик выступает за «Рейнджерс».
В составе сборной США Куик завоевал серебряную медаль зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.