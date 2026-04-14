Форвард «Сиэтла» Маккэнн пропустит последние три матча регулярного чемпионата

Нападающий «Сиэтла» Джаред Маккэнн пропустит последние три матча регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, сообщает AP.
29-летний канадец сыграл в 52 матчах и забил 20 голов, что является вторым показателем в команде (наряду с Мэтти Бенирсом). Постоянный игрок первой пятерки «Сиэтла» забивал не менее 20 голов в каждом из пяти своих сезонов в «Кракен», которые приобрели Макканна на драфте расширения НХЛ в 2021 году, когда «Сиэтл» начал свое существование как франшиза.
«Сиэтл» потерял шансы на попадание в плей-офф.
Макканн, выбранный в первом раунде драфта НХЛ 2014 года, вступает в последний сезон своего пятилетнего контракта на 25 миллионов долларов США. В сезоне-2025/26 у него 40 (20+20) очков в 52 матчах.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.