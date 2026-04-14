Нападающий «Чикаго» Назар лишился двух зубов во время матча с «Сент-Луисом»

Нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар лишился двух верхних передних зубов после того, как в него попала шайба во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:5).
Назар планирует сыграть 14 апреля против «Баффало» с дополнительной защитой на лице.
«Мне досталось по полной, но могло быть и гораздо хуже. Так что я очень благодарен», — цитирует 22-летнего американца AP.
Нападающий уже выбывал на месяц после того, как сломал челюсть, когда в него попала шайба в лицо во время матча с «Оттавой» (4:6) в декабре 2025 года. Он вернулся на лед в январе 2026 года.
В сезоне-2025/26 Назар в 64 матчах набрал 41 (15+26) очко.
