«Филадельфия» гарантировала себе место в плей-офф НХЛ, «Вашинтон» не сыграет в Кубке Стэнли

Победа «Филадельфии» над «Каролиной» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ гарантировала ей путевку в Кубок Стэнли в сезоне-2025/26.
В то же время «Вашингтон», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, лишился шансов на участие в плей-офф.
В последний раз «Филадельфия» играла в плей-офф в сезоне-2019/20.
«Флайерз» (96 очков после 81 игры) занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» (93 очка после 81 встречи) идут строчкой ниже.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.