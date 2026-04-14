Кучеров во второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 130 очков за сезон

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в овертайме и сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).
Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний форвард оформил свой второй сезон со 130 очками, став 10-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки в нескольких сезонах. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (13 сезонов).
В сезоне-2025/26 Кучеров в 76 матчах забил 44 гола и отдал 86 результативных передач.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше