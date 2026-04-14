Кучерова признали первой звездой матча «Тампа» — «Детройт»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.
32-летний россиянин забил в овертайме и отдал результативную передачу в основное время.
Второй звездой встречи стал 37-летний американский нападающий «Детройта» Патрик Кейн, на счету которого результативный пас.
Третьей звездой был признан 31-летний американский форвард «Тампы» Джейк Гюнцель, автор еще одного гола.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
