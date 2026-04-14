«Вашингтон» провалил последний сезон Овечкина? Почему команда не попала в плей-офф

Для «Кэпиталз» невыход в плей-офф справедлив и должен послужить поводом для работы над командой в межсезонье. Несмотря на хорошую подпитку из «Херши» — фарм-клуба, выступающего в АХЛ, — клубу стоит активнее вести себя на рынке. Из значимых приобретений прошлого лета выделяется только Джастин Сурдиф, а также продления контрактов Мартина Фехервари и Энтони Бовилье. В межсезонье «Вашингтон» точно не стал сильнее. А если учесть, что ветераны, по-прежнему играющие важные роли, не молодеют, то вполне можно говорить о просадке в качестве состава.