«Вашингтон» провалил последний сезон Овечкина? Почему команда не попала в плей-офф

Слабое усиление в межсезонье
«Филадельфия» с умом воспользовалась преимуществом и не пустила в плей-офф «Вашингтон». Развязка кубковой гонки на Востоке получилась скучной. «Флайерз» в оставшихся двух матчах нужно было одержать одну победу, что они и сделали против «Каролины». Теперь ни «Коламбус», ни «Вашингтон» команду Рика Токкета не догонят. Похоже, завтрашний матч с «Блю Джекетс» станет для Александра Овечкина заключительным в энхаэловской карьере. Или нет?
«Кэпиталз» сами поставили себя в зависимость от «Филадельфии», проиграв в апреле «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», которые уже мысленно находились в следующем сезоне. Эти поражения перечеркнули удачный отрезок, начавшийся с конца марта. На финише регулярки команда Спенсера Карбери выиграла семь из девяти матчей, но даже этого не хватило, чтобы забраться в плей-офф. Слишком много очков «столичные» потеряли в декабре-январе. Впервые с 2023 года Кубок Стэнли пройдет без «Вашингтона» и Овечкина.
Для «Кэпиталз» невыход в плей-офф справедлив и должен послужить поводом для работы над командой в межсезонье. Несмотря на хорошую подпитку из «Херши» — фарм-клуба, выступающего в АХЛ, — клубу стоит активнее вести себя на рынке. Из значимых приобретений прошлого лета выделяется только Джастин Сурдиф, а также продления контрактов Мартина Фехервари и Энтони Бовилье. В межсезонье «Вашингтон» точно не стал сильнее. А если учесть, что ветераны, по-прежнему играющие важные роли, не молодеют, то вполне можно говорить о просадке в качестве состава.
Все, что нужно знать о ростере «Вашингтона»: 40-летний Овечкин — лучший бомбардир и снайпер команды, второе место по голам и очкам занимает силовик Том Уилсон, третье — защитник Джейкоб Чикран. Ряд игроков по разным причинам выступили ниже своего уровня. Центральную ось подкосила травма Пьера-Люка Дюбуа, полученная на старте регулярки. Важный форвард вернулся только в феврале и за этот отрезок набрал больше всех очков в составе «Кэпиталз».
Обмены, подкосившие команду
Менеджмент «столичных» не сделал ровным счетом ничего, чтобы компенсировать потерю ключевого центра. Пассивность в межсезонье отмечена выше. В регулярке «Вашингтон» скорее потерял, чем приобрел. Обмены опытнейших Джона Карлсона и Ника Дауда — удар даже не столько по игре, сколько по раздевалке.
Обе сделки получились несвоевременными. В момент обменов «Вашингтон» вовсю боролся за плей-офф, и каждый игрок мог помочь в достижении этой цели. Вместо этого остался легкий шлейф неуважения (особенно в истории с Карлсоном — легендой клуба, который узнал о трейде по телефону поздно ночью, когда уже лег спать).
От «Анахайма» и «Вегаса» клуб получил драфт-пики и вратаря фарма Йеспера Викмана. Все это — работа на перспективу, но никак не на спасение сезона, в котором сохранялись шансы на плей-офф и когда лицо франшизы, вероятно, проводит последний год в НХЛ.
Стратегия менеджмента совсем не сочеталась с тренерским подходом. Карбери с дебютного сезона в «Вашингтоне» приучил к доверию молодежи и игрокам из АХЛ. При нем раскрылись Алексей Протас, Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер, о которых заговорили как о важных игроках основы. Сейчас все изменилось: тренер предпочитал тасовать проверенную колоду игроков, за исключением возни с Райаном Леонардом.
В нынешнем сезоне «Кэпс» только в конце регулярки ввели в состав талантливого защитника Коула Хатсона и нападающего Илью Протаса. Ничто не мешало сделать это раньше: это помогло бы молодым игрокам освоиться в команде и лиге, а также, возможно, повысило бы шансы на плей-офф. Хатсон и Протас дебютировали сверхуверенно и точно не были лишними в составе «Вашингтона».
Летом «столичным» точно нужно активнее включаться в работу на рынке. Многое, конечно, будет зависеть от решения Овечкина. Если Александр захочет продолжать карьеру, в клубе ему, безусловно, дадут зеленый свет. Представить, что «Вашингтон» откажется от легенды, невозможно. Но вместе с этим лидерские роли должны переходить к другим игрокам, а Овечкин останется вожаком раздевалки и лицом клуба, передающим опыт молодежи.
От нынешнего невыхода в плей-офф «Кэпиталз» должны извлечь максимум пользы. Состав у «Вашингтона» перспективный, на подходе пара талантливых парней — все это нужно реализовать в будущем, чтобы вернуться не просто в борьбу за плей-офф, а в кубковую гонку. Но, очевидно, уже без Овечкина.