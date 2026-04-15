Овечкин стал пятым игроком старше 40 лет, сыгравшим во всех 82 матчах сезона в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
40-летний россиянин стал пятым в истории лиги игроком старше 40 лет, который сыграл во всех 82 матчах сезона. Ранее это делали Яромир Ягр (сезон-2013/14 и сезон-2016/17), Никлас Линдстрем (2010/11), Теему Селянне (2011/12) и Дэйв Андрейчук (2003/04).
На счету россиянина 32 гола и 32 результативные передачи в 82 матчах этого сезона.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1006 заброшенных шайб).
