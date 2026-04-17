Макдэвид набрал 3 очка за первый период матча с «Ванкувером» и увеличил отрыв от Кучерова и Маккиннона

«Эдмонтон» забил 4 гола в ворота «Ванкувера» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После 20 минут игры счет — 4:1.
Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид поучаствовал в трех голах своей команды, отметившись голом и двумя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего канадца 137 (48+49) очков в этом сезоне. Он возглавляет список лучших бомбардиров.
На второй строчке в гонке бомбардиров российский форвард Никита Кучеров, который набрал 130 (44+86) очков. «Лайтнинг» вчера провели последнюю игру в регулярке.
На третьем месте Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 127 (53+74). «Эвеланш» в 5:00 по московскому времени начнут игру против «Сиэтла», которая станет последней в регулярном чемпионате-2025/26.
Таким образом, Макдэвид близок к тому, что выиграть шестой в карьере «Арт Росс Трофи». Больше таких наград только у Уэйна Гретцки (10).
