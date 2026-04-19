Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Капризов расправился с американским топ-клубом! «Миннесота» уничтожила «Даллас» на старте плей-офф

Неожиданно.

Источник: Getty Images

«Миннесота» — далеко не первый клуб, который приходит в голову при перечислении главных фаворитов розыгрыша Кубок Стэнли. «Уайлд» уже 10 лет не могут преодолеть порог первого раунда и как правило считают попадание в плей-офф своей главной задачей на сезон. Однако в этом году все изменилось. К одному из лучших форвардов планеты в лице Кирилла Капризова добавился топчик из линии обороны — Куинн Хьюз. Этот трансфер автоматически сделал «Дикарей» претендентами на выход как минимум в финал конференции.

Все бы ничего, но из-за дивизионного формата плей-офф НХЛ в первом раунде встречаются клубы, которые могли бы зарубиться на гораздо более поздних стадиях. Таким образом комиссионер лиги Гэри Беттмэн поддерживает высочайший интерес к плей-офф с самого его старта. Поэтому «Даллас» и «Миннесота» сошлись не в финале конференции, а в первом раунде.

Мало кто мог предположить, что первая встреча «Старз» и «Уайлд» закончится унизительным разгромом. Ключевую роль в котором сыграл российский форвард «Дикарей» Кирилл Капризов. «Миннесота» открыла счет без его помощи. Но на старте второго периода именно 97-й номер команды из Сент-Пола упрочил преимущество. Став автором первого гола россиян в этом розыгрыше Кубка Стэнли. А еще именно эта шайба стала победной в матче.

В ночь с субботы на воскресенье на льду была исключительно одна команда. Поэтому «Миннесота» продолжила наращивать преимущество. К концу второй двадцатиминутки Капризов и компания вели со счетом 4:1. А сам Кирилл успел к голу добавить еще и голевую передачу. Он помог отличиться Мэтту Болди.

В заключительном отрезке встречи звездный россиянин оформил ассистентский дубль. На этот раз передача в исполнении самого высокооплачиваемого хоккеиста планеты получилась очень эффектной. Кирилл выдал пас из-за спины, находясь за воротами. Джоэль Эрикссон Эк выжал из этого эпизода максимум и расстрелял ворота Джейка Оттинджера.

Окончательный счет установил Мэтт Болди, поразивший пустые ворота «Старз» — 6:1. По итогам встречи Капризов был признан второй звездой. Но если посмотреть на количество исторических достижений, которые разблокировались для него после этой встречи, то россиянин вполне тянул бы и на звание первой звезды. В первом матче серии Кирилл:

  • Обновил рекорд клуба по матчам с тремя очками в плей-офф НХЛ (3);
  • Повторил лучший результат в истории «Уайлд» по голам в плей-офф НХЛ (16);
  • Повторил клубный рекорд по победным шайбам в плей-офф НХЛ (3).

Следующая встреча этих команд состоится уже послезавтра. И что-то подсказывает, что «Даллас» будет максимально мотивирован реабилитироваться за этот локальный провал. Серия только начинается.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше