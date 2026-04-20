«Тампа» проиграла «Монреалю» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал удаления причиной поражения от «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии ⅛ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). Хозяева пропустили три шайбы при игре в меньшинстве.
«У меня есть претензии к команде. Мы получили четыре удаления в зоне атаки. Просто посмотрите на них. Это не чрезмерная агрессия, в большинстве случаев это была глупость, и это наша вина. Это была игра, в которой мы сами дали им шанс на победу», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Канадиенс», следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
