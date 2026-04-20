Тренер клуба НХЛ мечтает работать в сборной России: «Если появится такая возможность, то было бы здорово»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о мечте работать в сборной России.

Источник: Getty Images

— Несколько хоккейных специалистов, в том числе Алексей Дементьев и Илья Воробьев, считают, что вы могли бы войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде. Вы согласны, что уже достигли такого уровня?

— Мне тяжело говорить о себе, но я работаю с игроками самого высокого уровня из разных стран. Поэтому, почему бы и нет? В мои обязанности входит как раз просмотр соперника и подготовка к игре. Поэтому я очень много знаю о ведущих хоккеистах других команд, против которых бы предстояло играть. Мне кажется, что нужно попробовать и понять, смогу ли я работать на таком уровне. Но я не вижу каких-то причин, чтобы сказать нет.

— Для вас мечта поработать в сборной России?

— Конечно. Я думаю, мечта любого тренера — работать в национальной команде своей страны и представлять ее на международных соревнованиях на самом высоком уровне. Понятно, что большая ответственность, но, с другой стороны, это и опыт грандиозный. Поэтому если появится такая возможность, то, конечно, было бы здорово, — цитирует Брылина «РБ Спорт».