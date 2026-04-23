Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.22
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
24.04
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.18
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.22
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Кросби впервые в карьере получил штраф за симуляцию

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил удаление за симуляцию в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

Источник: Reuters

Игра проходила в четверг, 23 апреля, и завершилась победой «Флайерз» со счетом 5:2 (3−0 в серии). В концовке первого периода форвард «Филадельфии» Гарнет Хэтэуэй перед вбрасыванием ударил Кросби клюшкой по лицу, на что 38-летний канадец эмоционально отреагировал, упав на лед прямо перед арбитром. Хэтэуэй заработал штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а Кросби — за симуляцию. При этом за подобный инцидент форвард «Питтсбурга» получил наказание впервые в карьере.

Кросби проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 он отметился 1 результативной передачей в 3 матчах. Всего за карьеру канадец набрал 202 (71+131) очка в 183 играх плей-офф.

Филадельфия
5:2
0:1, 3:0, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19937 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(00:00-53:21)
Стюарт Скиннер
(53:20-56:56)
Стюарт Скиннер
(c 58:48)
1-й период
03:21
Шон Кутюрье
04:18
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
18:47
Гарнет Хэтэуэй
18:47
Сидни Кросби
2-й период
21:39
Трэвис Конекны
21:39
Крис Летанг
22:20
Эрик Карлссон
24:33
Кристиан Дворак
24:33
Трэвис Санхейм
24:33
Матвей Мичков
24:33
Кэмерон Йорк
24:33
Трэвис Конекны
24:33
Брайан Раст
24:33
Райан Ши
24:33
Эрик Карлссон
24:33
Коннор Девар
24:33
Самуэль Жирар
24:33
Брайан Раст
25:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Портер Мартон)
25:34
Ник Силер
29:06
Расмус Ристолайнен
(Ноа Джулсен, Шон Кутюрье)
31:18
Ник Силер
(Шон Кутюрье, Ноа Джулсен)
34:20
Матвей Мичков
34:20
Евгений Малкин
3-й период
45:11
Тайсон Форстер
48:12
Матвей Мичков
49:39
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
51:12
Энтони Манта
52:30
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Тревор Зеграс)
53:28
Шон Кутюрье
58:48
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
Овертайм
60:00
Портер Мартон
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
28
22
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит