Кросби впервые в карьере получил штраф за симуляцию

Игра проходила в четверг, 23 апреля, и завершилась победой «Флайерз» со счетом 5:2 (3−0 в серии). В концовке первого периода форвард «Филадельфии» Гарнет Хэтэуэй перед вбрасыванием ударил Кросби клюшкой по лицу, на что 38-летний канадец эмоционально отреагировал, упав на лед прямо перед арбитром. Хэтэуэй заработал штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а Кросби — за симуляцию. При этом за подобный инцидент форвард «Питтсбурга» получил наказание впервые в карьере.
Кросби проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 он отметился 1 результативной передачей в 3 матчах. Всего за карьеру канадец набрал 202 (71+131) очка в 183 играх плей-офф.
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(00:00-53:21)
Стюарт Скиннер
(53:20-56:56)
Стюарт Скиннер
(c 58:48)
03:21
Шон Кутюрье
04:18
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
18:47
Гарнет Хэтэуэй
18:47
Сидни Кросби
21:39
Трэвис Конекны
21:39
Крис Летанг
22:20
Эрик Карлссон
24:33
Кристиан Дворак
24:33
Трэвис Санхейм
24:33
Матвей Мичков
24:33
Кэмерон Йорк
24:33
Трэвис Конекны
24:33
Брайан Раст
24:33
Райан Ши
24:33
Эрик Карлссон
24:33
Коннор Девар
24:33
Самуэль Жирар
24:33
Брайан Раст
25:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Портер Мартон)
25:34
Ник Силер
29:06
Расмус Ристолайнен
(Ноа Джулсен, Шон Кутюрье)
31:18
Ник Силер
(Шон Кутюрье, Ноа Джулсен)
34:20
Матвей Мичков
34:20
Евгений Малкин
45:11
Тайсон Форстер
48:12
Матвей Мичков
49:39
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
51:12
Энтони Манта
52:30
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Тревор Зеграс)
53:28
Шон Кутюрье
58:48
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
60:00
Портер Мартон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит