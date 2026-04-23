Кросби впервые в карьере получил штраф за симуляцию

Игра проходила в четверг, 23 апреля, и завершилась победой «Флайерз» со счетом 5:2 (3−0 в серии). В концовке первого периода форвард «Филадельфии» Гарнет Хэтэуэй перед вбрасыванием ударил Кросби клюшкой по лицу, на что 38-летний канадец эмоционально отреагировал, упав на лед прямо перед арбитром. Хэтэуэй заработал штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а Кросби — за симуляцию. При этом за подобный инцидент форвард «Питтсбурга» получил наказание впервые в карьере.