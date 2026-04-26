«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Тейлор Холл (36-я минута), Логан Стэнковен (50) и Себастьян Ахо (58, 59). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (38) и Дилан Козенс (59). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин во втором периоде попал под силовой прием и не смог продолжить встречу.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Каролины». Соперник клуба по второму раунду определится позднее.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала первой в Столичном дивизионе, «Оттава» финишировала пятой в Атлантическом дивизионе.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Линус Улльмарк
(00:00-57:27)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(57:38-57:56)
Линус Улльмарк
(58:09-58:15)
Линус Улльмарк
(58:45-58:57)
06:11
Николас Матинпало
07:30
Шон Уокер
08:57
Себастьян Ахо
14:31
Дрейк Батерсон
24:35
Джордан Спенс
24:35
Андрей Свечников
24:35
Андрей Свечников
26:12
Ридли Грейг
29:50
Брэди Ткачак
29:50
Николя Делорье
29:50
Николя Делорье
30:38
Джордан Стаал
35:15
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
36:33
Шон Уокер
37:08
Дрейк Батерсон
(Картер Якемчук, Тим Штюцле)
38:21
Шон Уокер
39:56
Эрик Робинсон
44:47
Тома Шабо
48:20
Тайлер Клевен
49:10
Логан Стэнковен
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
53:54
Командный штраф
57:38
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Шон Уокер)
58:11
Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Картер Якемчук)
58:45
Себастьян Ахо
(Джален Чатфилд, Сет Джарвис)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит