Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Питтсбург
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
2
:
Даллас
2
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Ак Барс
5
«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ

В первом раунде она оказалась сильнее «Оттавы».

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Тейлор Холл (36-я минута), Логан Стэнковен (50) и Себастьян Ахо (58, 59). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (38) и Дилан Козенс (59). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин во втором периоде попал под силовой прием и не смог продолжить встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Каролины». Соперник клуба по второму раунду определится позднее.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала первой в Столичном дивизионе, «Оттава» финишировала пятой в Атлантическом дивизионе.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Оттава
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18793 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-57:27)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(57:38-57:56)
Линус Улльмарк
(58:09-58:15)
Линус Улльмарк
(58:45-58:57)
1-й период
06:11
Николас Матинпало
07:30
Шон Уокер
08:57
Себастьян Ахо
14:31
Дрейк Батерсон
2-й период
24:35
Джордан Спенс
24:35
Андрей Свечников
24:35
Андрей Свечников
26:12
Ридли Грейг
29:50
Брэди Ткачак
29:50
Николя Делорье
29:50
Николя Делорье
30:38
Джордан Стаал
35:15
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
36:33
Шон Уокер
37:08
Дрейк Батерсон
(Картер Якемчук, Тим Штюцле)
38:21
Шон Уокер
39:56
Эрик Робинсон
3-й период
44:47
Тома Шабо
48:20
Тайлер Клевен
49:10
Логан Стэнковен
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
53:54
Командный штраф
57:38
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Шон Уокер)
58:11
Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Картер Якемчук)
58:45
Себастьян Ахо
(Джален Чатфилд, Сет Джарвис)
Статистика
Оттава
Каролина
Штрафное время
14
22
Игра в большинстве
9
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит