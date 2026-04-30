Названа тройка претендентов на «Леди Бинг Трофи» в НХЛ

Награда «Леди Бинг Трофи» вручается по итогам регулярного чемпионата НХЛ хоккеисту, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Копитару 38 лет, он является действующим обладателем этой награды, которую словенец получал трижды за карьеру. Ранее Копитар объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. В заключительном регулярном чемпионате в карьере он провел 67 матчей, набрал 38 очков (12 голов + 26 передач) и получил 10 штрафных минут.
Кофилду 25 лет. В минувшей «регулярке» он провел 81 матч и набрал 88 очков (51+37). Американец получил наименьшее количество штрафных минут (14) среди 25 самых результативных игроков сезона.
Сандерсону 23 года, в 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 очка (14+40) и заработал 8 штрафных минут.
Эта награда была учреждена в 1925 году леди Эвелин Бинг, женой генерал-губернатора Канады Джулиана Бинга. Она подарила лиге кубок, который получил название в ее честь. Рекордсменом «Леди Бинг Трофи» является канадский хоккеист Фрэнк Буше, получивший трофей семь раз. На втором месте идет Уэйн Гретцки, пятикратный обладатель трофея, а первую тройку замыкает российский форвард Павел Дацюк, который брал награду четыре раза подряд (2006−2009), выступая за «Детройт Ред Уингз».