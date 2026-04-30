Названа тройка претендентов на «Леди Бинг Трофи» в НХЛ

Эта награда была учреждена в 1925 году леди Эвелин Бинг, женой генерал-губернатора Канады Джулиана Бинга. Она подарила лиге кубок, который получил название в ее честь. Рекордсменом «Леди Бинг Трофи» является канадский хоккеист Фрэнк Буше, получивший трофей семь раз. На втором месте идет Уэйн Гретцки, пятикратный обладатель трофея, а первую тройку замыкает российский форвард Павел Дацюк, который брал награду четыре раза подряд (2006−2009), выступая за «Детройт Ред Уингз».