Отец Малкина был бы доволен, если бы хоккеист вернулся в «Металлург»

Контракт хоккеиста с «Питтсбургом» истечет летом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина Владимир Малкин был бы доволен, если бы его сын вернулся в магнитогорский «Металлург». Об этом Малкин-старший рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (0:1 ОТ) и уступил в серии 2−4. Контракт 39-летнего Малкина с клубом истечет летом. Сам форвард ранее говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Питтсбурге», но решение за руководством клуба. Журналист Дэвид Паньотта допустил, что Малкин может подписать с «Питтсбургом» годичный контракт на сумму в районе $5 млн.

«По моему мнению, он действительно хочет закончить свою карьеру в “Питтсбурге”. Я был бы доволен, если бы он сезон отыграл в Магнитогорске, мне самому хочется, чтобы он так поступил, — сказал Малкин-старший. — Надежда на это всегда есть, все зависит от его сил».

«Наверное, он не хочет ударить в грязь лицом, может быть, думает, что у него не получится показать такую игру, какую хочет. Все зависит от его состояния, не хочется, чтобы болельщики его освистывали. Возможно, он думает и об этом. Пока у него желание остаться в “Питтсбурге”, — добавил он.

В «Металлурге» неоднократно заявляли, что ждут Малкина в качестве игрока после того, как он решит завершить выступления в Национальной хоккейной лиге. Форвард начинал карьеру в магнитогорском клубе.

