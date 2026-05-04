Громкий провал Кучерова. Канада смеется над русским гением

«Тампа» проиграла «Монреалю» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и досрочно завершила сезон. «Лайтнинг» четвертый сезон подряд вылетели на стадии первого раунда, а звезда «молний» Никита Кучеров продлил очень неудачную серию.
Невероятный крах
С учетом того, насколько равным получилось противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, было вполне объяснимо и справедливо, что именно их серия из всех остальных в итоге дошла до седьмого матча. По ходу всей дуэли обе команды чередовали свои победы и четыре раза уходили за пределы основного времени. В предыдущей, шестой игре серии «Тампа» с «Монреалем» и вовсе оформили всего один гол на двоих — тот самый, что стал спасительным для «Лайтнинг» и перевел противостояние в седьмую игру.
О том, как сложится седьмой матч серии, можно было только гадать. С одной стороны, фаворитом на бумаге считались «молнии», чьи игроки имеют больше опыта участия в таких матчах, чем «Канадиенс». С другой, «Хабс» по ходу дуэли ничуть не уступали «Тампе» и нашли возможности для достижения успеха и нейтрализации мощной атаки соперника. Свой навык достижения нужного результата в ситуации, когда об этом ничто не говорит, «Монреаль» продемонстрировал в самый важный момент в сезоне.
Несмотря на то, что «Канадиенс» играли в гостях, в Тампе самый титулованный клуб в истории НХЛ не остался без поддержки. Возможно, в том числе она помогла подопечным Мартена Сан-Луи — легенды «Лайтнинг» — выстоять, выдержать мощный прессинг и уйти с площадки победителями, а не побежденными. По всей продвинутой статистике и логике «Хабс» должны были проиграть этот матч, но удача оказалась на их стороне.
Именно удача сыграла свою роль. «Монреаль» за весь матч нанес всего лишь девять бросков в створ ворот, причем в течение 26 минут и 27 секунд чистого игрового времени голкипер «Тампы» Андрей Василевский ни разу не вступил в игру. За этот временной отрезок, что «Канадиенс» провели без бросков в створ, подопечные Сан-Луи даже успели дважды сыграть в большинстве, но никакой угрозы чужим воротам они не создали. Для «Монреаля» и всей НХЛ случай, когда одна команда ни разу не бросила в створ ворот за целый период матча плей-офф, стал поистине уникальным. Но даже при таких обстоятельствах «Хабс» организовали два гола — на один больше, чем у оппонента.
Оба гола «Монреаль» оформил в классическом для всей серии стиле. На протяжении всего противостояния между двумя клубами в этом розыгрыше плей-офф ключевыми были не техника и мастерство звездных игроков с обеих сторон, а отскоки, рикошеты и подставления. Именно так «Канадиенс» открыли счет в седьмой встрече, когда под занавес первого периода автором гола стал Ник Сузуки. Капитан канадского клуба удачно подставил клюшку после дальнего броска Кейдена Гуле, и шайба рикошетом от защитника «Тампы» Яниса Мозера влетела в ворота.
В середине третьего периода гости оформили еще более неочевидный гол и снова вышли вперед. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский справился с дальним броском Лэйна Хатсона, отбив шайбу блином, но та отскочила от лицевого борта точно к Алексу Ньюхуку. Форвард «Хабс» ткнул по шайбе из-за ворот, и снаряд предательски залетел в ворота рикошетом от спины российского вратаря. Более обидной ситуации Василевский не мог себе представить.
«Тампа» же сподобилась всего лишь на один гол, хотя «Лайтнинг» и нанесли 29 бросков в створ за весь матч. Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш провел очередную великолепную игру и нейтрализовал множество поистине острых и опасных моментов соперника, совершив ряд ярких сейвов. Лишь однажды вратарь «Хабс» не сдюжил, когда удачно на подставлении в ходе розыгрыша большинства в конце второго периода сыграл форвард «Лайтнинг» Доминик Джеймс. С остальными попытками «молний» Добеш справился, а где надо — помогли защитники, блокировавшие броски грозного оппонента.
2:1 в седьмом матче и 4−3 в серии — «Монреаль» прошел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Баффало Сейбрз». «Тампа» же четвертый год подряд завершает сезон досрочно. После поражения в финале Кубка Стэнли-2022 «Лайтнинг» не выиграли ни одной серии в плей-офф (2−4 против «Торонто» в 2023 году, оба раза по 1−4 против «Флориды» в 2024 и 2025 годах, 3−4 против «Монреаля» в 2026-м). Для главного тренера «молний» Джона Купера, под чьим руководством в этом же году сборная Канада потерпела очень болезненное поражение в финале олимпийского турнир в Милане, такой провал — особенный.
Неудачная серия Кучерова
В мастерстве, уникальности, величии и влиянии Никиты Кучерова. Российский нападающий вот уже много лет является ключевым игроком «Тампы» и одним из лучших хоккеистов во всем мире. Последние четыре года Кучеров набирает не менее 113 очков за сезон. Но в регулярных чемпионатах. Насколько полезны личные успехи Никиты для команды в плей-офф? Результаты говорят о многом.
За те же четыре последних сезона с учетом текущего звездный россиянин набрал 23 очка в 23 матчах. Статистика «один балл за игру в среднем» не может не впечатлять, если бы не не одно «но» — за эти 23 матча Кучеров забросил всего лишь две шайбы (в первом матче серии против «Торонто» в 2023-м и во втором матче серии против «Монреаля» в 2026-м). И пусть Никита не является чистым снайпером, но от игроков его калибра вправе ожидать большего влияния на результат в важнейшей части сезона. Кучеров же последние три подряд матча в противостоянии с «Канадиенс» провел без результативных действий. Россиянин запомнился лишь стычками с игроками «Монреаля» и попытками вывести соперника из себя. Словом — занимался не своей работой.
Вместе с этим Кучеров продлил очень неудачную для себя серию. Сегодняшний матч стал седьмым в карьере Никиты в НХЛ, когда он принял участие в седьмой игре серии плей-офф, и очередным — с нулем в графе «результативные действия». Российский нападающий «Тампы» за всю свою карьеру в НХЛ не набрал ни одного очка. Для сравнения — даже голкипер «Флориды» Сергей Бобровский набрал больше баллов в седьмых матчах серии Кубка Стэнли, чем Кучеров, отличившись голевой передачей в решающей игре серии против «Бостона» в 2023 году.
Все седьмые матчи серий плей-офф с участием Кучерова:
- «Тампа» — «Детройт», сезон-2014/15 (2:0)
- «Рейнджерс» — «Тампа», сезон −2014/15 (0:2)
- «Питтсбург» — «Тампа», сезон-2015/16 (2:1)
- «Тампа» — «Вашингтон», сезон-2017/18 (0:4)
- «Тампа» — «Айлендерс», сезон-2020/21 (1:0)
- «Торонто» — «Тампа», сезон-2021/22 (1:2)
- «Тампа» — «Монреаль», сезон-2025/26 (1:2)
По ходу всей серии против «Хабс» Кучеров успел стать персоной нон-грата в Монреале. Канадские болельщики буквально возненавидели россиянина и, радуясь победе своей команды, особенно активно празднуют неудачу Никиты. В социальных сетях фанаты «Канадиенс» ругаются на форварда «Тампы», оскорбляю его и смеются над его поражениям и называют его «агентом 007» — «0 голов, 0 передач, 7 седьмых матчей».
Следующий сезон станет для Кучерова последним по его текущему контракту с «Тампой» с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. То, каким окажется карьерное будущее 32-летнего нападающего, точно станет одной из главных интриг. Сам Никита явно не желает покидать «Лайтнинг», но «молнии», выставив за дверь Стивена Стэмкоса, показали, что готовы принимать самые непопулярные и неочевидные решения.