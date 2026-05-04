завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Фетисов: Кучерова не стоит винить в неудачах «Тампы» в плей-офф НХЛ

Команда уступила «Монреалю» в первом раунде Кубка Стэнли.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не стоит перекладывать всю ответственность на российского нападающего Никиту Кучерова за неудачное выступление «Тампы» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ночь на понедельник «Тампа» проиграла в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреалю» (1:2) и завершила сезон. За последние 22 игры в плей-офф НХЛ россиянин забил только один гол. У него 0 баллов за результативность в 7 седьмых матчах серий плей-офф.

«Никита — выдающийся хоккеист, никакие командные неудачи нет смысла на него перекладывать, хотя от лидеров зависит результат команды во всех матчах, в которых они принимают участие. Я думаю, там сделают выводы, потенциал у команды большой. Будем ждать нового сезона», — сказал Фетисов.

«Играет же команда. Да, я надеялся, что в этом году “Тампа” сыграет хорошо в плей-офф. Но регулярный чемпионат — это одно соревнование, а плей-офф — совсем другая история. Чего-то не хватает команде, чтобы играть более успешно», — добавил он.

«Тампа» с 2022 года не может пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ.

Тампа-Бэй
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
4.05.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Benchmark International Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
1-й период
18:39
Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
2-й период
23:14
Майкл Мэтисон
25:04
Брэйден Пойнт
32:33
Кайден Гуле
33:27
Доминик Джеймс
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Гейдж Гонсалвес)
35:22
Командный штраф
3-й период
51:07
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
59:53
Майкл Мэтисон
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит