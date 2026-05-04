Фетисов: Кучерова не стоит винить в неудачах «Тампы» в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не стоит перекладывать всю ответственность на российского нападающего Никиту Кучерова за неудачное выступление «Тампы» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
В ночь на понедельник «Тампа» проиграла в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреалю» (1:2) и завершила сезон. За последние 22 игры в плей-офф НХЛ россиянин забил только один гол. У него 0 баллов за результативность в 7 седьмых матчах серий плей-офф.
«Никита — выдающийся хоккеист, никакие командные неудачи нет смысла на него перекладывать, хотя от лидеров зависит результат команды во всех матчах, в которых они принимают участие. Я думаю, там сделают выводы, потенциал у команды большой. Будем ждать нового сезона», — сказал Фетисов.
«Играет же команда. Да, я надеялся, что в этом году “Тампа” сыграет хорошо в плей-офф. Но регулярный чемпионат — это одно соревнование, а плей-офф — совсем другая история. Чего-то не хватает команде, чтобы играть более успешно», — добавил он.
«Тампа» с 2022 года не может пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
18:39
Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
23:14
Майкл Мэтисон
25:04
Брэйден Пойнт
32:33
Кайден Гуле
33:27
Доминик Джеймс
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Гейдж Гонсалвес)
35:22
Командный штраф
51:07
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
59:53
Майкл Мэтисон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит