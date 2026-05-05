«Аферист и лжец». Нового генменджера «Торонто» публично унизили на первой пресс-конференции

«Торонто» представил 36-летнего Джона Чайку в качестве нового генерального менеджера франшизы. Однако первая пресс-конференция функционера превратилась в публичный позор: журналист при всех зачитал анонимные мнения сотрудников НХЛ о нем. Из 20 только один оказался положительным.
«Вам надо было общаться с другими людьми»
Пресс-конференции после серьезных событий — норма для НХЛ. В таком формате клубы обычно представляют новых тренеров или руководителей. «Торонто» объявил о проведении данного мероприятия несколько дней назад.
Тут же появились слухи, что новым генеральным менеджером после увольнения Брэда Трэливинга станет молодой Джон Чайка, провалившийся ранее в «Аризоне».
Журналист Toronto Sun Стив Симмонс к этому событию подготовился. «За последние три-четыре дня я пообщался с 20 людьми, которые работают в НХЛ. Некоторые из них очень известные. Только один поддержал назначение Джона на этот пост. Остальные назвали это “обманом” и охарактеризовали его как “афериста” и “лжеца”. Как вы пришли к другому мнению?» — спросил репортер у президента компании MLSE Кита Пелли, которая управляет клубом.
«Значит, вам надо было общаться с другими людьми», — парировал руководитель.
Однако вряд ли это привело бы к другим результатам опроса. В комментариях к посту о назначении Чайки болельщики «Торонто» буквально лютуют. Раскритиковали решение и ведущие, пожалуй, самого популярного подкаста про НХЛ Spittin' Chiclets.
«Я думаю, это войдет в историю, как одно из худших назначений в НХЛ», — заявил экс-игрок лиги, а ныне ведущий Кит Яндл.
«Я все», — кратко прокомментировал ситуацию Пол Биссоннетт.
Самый скандальный руководитель
Чайка впервые стал генеральным менеджером клуба НХЛ в 2016-м. Тогда он возглавил «Аризону». Джону на тот момент было лишь 26 лет. Закончился эксперимент полным провалом.
Во-первых, проблемы были со спортивными результатами. При функционере клуб лишь раз попал в плей-офф и исключительно благодаря пандемии: в 2020 году во второй этап турнира выходили сразу 12 команд из каждой конференции («Койотис» были 11-ми).
Интересно, что Чайка ушел в отставку за день до старта розыгрыша Кубка Стэнли, объяснив это разногласиями с владельцем. Позже «Аризона» выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что «разочарована» поступком менеджера.
На самом деле, Джон параллельно вел переговоры с другими командами. Такое поведение строго запрещено в НХЛ. Комиссар лиги Гэри Беттмэн наказал Чайку за это годичной дисквалификацией.
И это не последний скандал с участием функционера. Оказалось, «Аризона» при нем секретно тестировала хоккеистов, выходящих на драфт НХЛ. «Койотис» позже лишили выбора во втором раунде в 2020-м и в первом раунде в 2021 году.
Всего за четыре года Чайка смог собрать невероятный букет из грехов. Зато теперь он получил назначение в самую популярную команду НХЛ, которая находится в стадии перестройки.
За этим будет интересно наблюдать всем. Кроме болельщиков «Мэйпл Лифс».
Максим Клементьев