«Аферист и лжец». Нового генменджера «Торонто» публично унизили на первой пресс-конференции

Получилось очень ярко.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

«Торонто» представил 36-летнего Джона Чайку в качестве нового генерального менеджера франшизы. Однако первая пресс-конференция функционера превратилась в публичный позор: журналист при всех зачитал анонимные мнения сотрудников НХЛ о нем. Из 20 только один оказался положительным.

«Вам надо было общаться с другими людьми»

Пресс-конференции после серьезных событий — норма для НХЛ. В таком формате клубы обычно представляют новых тренеров или руководителей. «Торонто» объявил о проведении данного мероприятия несколько дней назад.

Тут же появились слухи, что новым генеральным менеджером после увольнения Брэда Трэливинга станет молодой Джон Чайка, провалившийся ранее в «Аризоне».

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс к этому событию подготовился. «За последние три-четыре дня я пообщался с 20 людьми, которые работают в НХЛ. Некоторые из них очень известные. Только один поддержал назначение Джона на этот пост. Остальные назвали это “обманом” и охарактеризовали его как “афериста” и “лжеца”. Как вы пришли к другому мнению?» — спросил репортер у президента компании MLSE Кита Пелли, которая управляет клубом.

«Значит, вам надо было общаться с другими людьми», — парировал руководитель.

Однако вряд ли это привело бы к другим результатам опроса. В комментариях к посту о назначении Чайки болельщики «Торонто» буквально лютуют. Раскритиковали решение и ведущие, пожалуй, самого популярного подкаста про НХЛ Spittin' Chiclets.

«Я думаю, это войдет в историю, как одно из худших назначений в НХЛ», — заявил экс-игрок лиги, а ныне ведущий Кит Яндл.

«Я все», — кратко прокомментировал ситуацию Пол Биссоннетт.

Самый скандальный руководитель

Чайка впервые стал генеральным менеджером клуба НХЛ в 2016-м. Тогда он возглавил «Аризону». Джону на тот момент было лишь 26 лет. Закончился эксперимент полным провалом.

Во-первых, проблемы были со спортивными результатами. При функционере клуб лишь раз попал в плей-офф и исключительно благодаря пандемии: в 2020 году во второй этап турнира выходили сразу 12 команд из каждой конференции («Койотис» были 11-ми).

Интересно, что Чайка ушел в отставку за день до старта розыгрыша Кубка Стэнли, объяснив это разногласиями с владельцем. Позже «Аризона» выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что «разочарована» поступком менеджера.

На самом деле, Джон параллельно вел переговоры с другими командами. Такое поведение строго запрещено в НХЛ. Комиссар лиги Гэри Беттмэн наказал Чайку за это годичной дисквалификацией.

И это не последний скандал с участием функционера. Оказалось, «Аризона» при нем секретно тестировала хоккеистов, выходящих на драфт НХЛ. «Койотис» позже лишили выбора во втором раунде в 2020-м и в первом раунде в 2021 году.

Всего за четыре года Чайка смог собрать невероятный букет из грехов. Зато теперь он получил назначение в самую популярную команду НХЛ, которая находится в стадии перестройки.

За этим будет интересно наблюдать всем. Кроме болельщиков «Мэйпл Лифс».

Максим Клементьев